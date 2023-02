Bavure à Kaolack : Pour une sommation, un policier ouvre le feu et atteint un Jakartaman Un policier qui tentait d’arrêter le conducteur d’un véhicule particulier venant de la route de Nioro, a usé de son arme de service. Ce dernier aurait refusé de s'arrêter pour les besoins d'un contrôle routier au niveau du rond-point Serigne Bassirou Mbacké (ex pont Noirot). Le Grand Panel

Face au refus d'obtempérer, une course poursuite s'en est suivie près de l'ancien garage Nioro de Kaolack.



Sous le feu de l'action, le policier a dégainé son révolver et déclenché un tir de sommation qui a touché un des flancs du véhicule fugitif avant faire ricochet sur un malheureux conducteur de Jakarta qui, dit-on, était en provenance de Porokhane.



Selon dakaractu, la victime a été finalement évacuée aux urgences de l'hôpital régional de Kaolack...



