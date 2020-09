Bavure policière - Un apprenti-chauffeur, battu, entre la vie et la mort Un apprenti-chauffeur a été blessé grièvement par un policier pour lui avoir signifié de ne pas insulter son frère qui ne portait pas de masque, relate Les Echos.

La foule qui n'était pas contente du spectacle offert par le policier, se voit gazée par un de ses collègues.

Un témoin des faits conduit au poste de police, l'apprenti entre la vie et la mort, poursuit le journal.



