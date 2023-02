Bayern Munich : Sadio Mané a repris l’entrainement collectif

Même si Julian Nagelsmann a annoncé son forfait pour cette rencontre, les nouvelles sont plutôt bonnes pour l’ancien de Liverpool. Nous rassure « Bes Bi »



D’après les informations et images de Sky Sport Germany à l’entraînement des Bavarois, Sadio Mané s’est entraîné avec le reste de l’équipe.



Touchant le ballon et laissant échapper de grands sourires, Sadio Mané est en train de voir le bout du tunnel et son grand retour se rapproche.