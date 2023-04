Bayern Munich : Thomas Tuchel « Sadio Mané sera dans le groupe contre Manchester City »

Un retour qui pourrait permettre aux Bavarois de renverser le score. Non retenu pour affronter Hoffenheim ce samedi après-midi lors de la 28e journée de Bundesliga pour son altercation avec son coéquipier Leroy Sané, Sadio Mané sera bel et bien dans le groupe du Bayer Munich pour la réception de Manchester City en quart de finale retour de Ligue des Champions mercredi soir.



Après cette affaire, Thomas Tuchel avait défendu son international sénégalais, se disant être « son premier avocat ». L’ancien joueur de Liverpool a donc dû faire face à un petit match raté dans le cadre de sa sanction.



« Sadio a déjà réagi et s’est excusé. Demain (dimanche, il reprendra l’entraînement normalement et sera dans le groupe contre Manchester City », confirme Thomas Tuchel.



Si rien ne semble défini concernant une éventuelle titularisation pour cette rencontre, l’attaquant sénégalais, auteur de onze buts et cinq passes décisives en 32 rencontres cette saison, pourrait être très déterminant pour signer la révolte des Bavarois qui ont été lessivés lors du match aller (3-0). D’autant plus qu’il aura à cœur de retrouver le chemin des filets depuis son retour de blessure

