Beach Soccer – Hammamet 2023 – Le Sénégal perd son titre devant le Maroc ! Venu à Hammamet avec l’objectif de conserver son titre de Champion des Jeux Africains de la plage, le Sénégal a perdu la finale devant le Maroc lors de la séance des tirs au but (3-4).

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2023 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Depuis 2021, les rencontres entre ces deux équipes sont difficiles. Le Sénégal battait le Maroc mais difficilement. Et les Lions de l’Atlas ont repris du poil de la bête en s’attachant les services de l’ancien sélectionneur des Lions Ngalla Sylla.



A Hammamet, ce 30 juin, le Maroc est très vite allé en besogne en dominant le premier tiers (2-0). Il aura fallu attendre les dernières minutes de jeu de cette période et des efforts du gardien Al Seyni Ndiaye qui a réduit le score. Un jeu défensif pousse des deux équipes feront qu’on ne reverra pas les scores fleuves habituels du Sénégal. Pourtant il va mener la partie lors du dernier round (3-2). Seulement, à 4 minutes de la fin, le Maroc surprend encore (3-3) et un autre round.



Il aura fallu la prolongation de 3 minutes et la séance des tirs au but pour départager ces deux Lions d’Afrique. Comme d’habitude, les deux portiers ont été décisifs mais cette fois-ci, c’est bien le Maroc, finaliste malheureux de l’édition 2019, qui va remporter la deuxième édition des Jeux Africains de la plage.



sudquotidiensn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook