Beach Soccer: Jean Diatta et Babacar Fall, pardonnés Jean Ninou Diatta et Babacar Fall, renvoyés de l’Equipe nationale pour avoir disputé des matchs de Navétanes, sont réintégrés.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 19:24 | | 0 commentaire(s)|

Les deux joueurs du Beach soccer s’étaient fendus d’une lettre d’excuses. Et, ils ont été pardonnés par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et autorisés à réintégrer le groupe.



Un timing parfait, puisque le coach Ndiaga Sylla compte publier la liste définitive des "Lions" qui seront du voyage pour Dubaï ce samedi.



L’équipe du Sénégal, 4e du dernier mondial de Beach soccer, est invité au tournoi intercontinental de Dubaï.



Cette compétition réunit les 8 meilleures équipes nationales du monde et se déroulera du 2 au 6 novembre prochain.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos