Beach Soccer: Le Sénégal bat le Mozambique (3-2) et va rejouer l'Egypte en finale Les triples champions d'Afrique ont un peu tremblé en demi-finale face au pays organisateur, le Mozambique, avant de redresser la barre et faire preuve de caractère. Ils ont eu à l'usure les Mozambicains (3 à 2), après avoir été menés deux à zéro dans le premier tiers. Les protégés de Mamadou Diallo vont rencontrer en finale ce vendredi, l'Egypte, qu'ils ont déjà battue en match de poule par 6 à 4. Les Egyptiens ont sorti le Maroc de Ngalla Sylla, l'ancien sélectionneur des "Lions", sur le score serré de 5 buts à 4. Le Maroc et le Mozambique vont jouer la 3e place.

