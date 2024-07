Beach Soccer – Vainqueur de la Guinée (5-1), le Sénégal décroche une 11e qualification à la CAN ! Champion d’Afrique en titre, sept fois vainqueur de la CAN, le Sénégal ne peut pas se permettre de manquer ce rendez-vous continental. Les Lions ont fait le job en dominant la Guinée en aller et retour (14-4).

Comme le début du match à Conakry, le duel était serré à l’entame de la rencontre. Le premier but sera inscrit après 9 minutes jouées. Et c’est Mamour Diagne qui a ouvert le score. La Guinée avec Aboubacar Sylla va égaliser sur pénalty à la fin du premier tiers (1-1).



L’attaque sénégalaise va mieux marcher lors du round suivant. Les Lions vont dominer leurs adversaires avec les buts de Jean Ninou Diatta, Mamour Diagne, Assane Ba et Raoul Mendy seront les buteurs de ce deuxième tiers temps (5-1). Le score ne changera d’ailleurs pas. Les Lions ne seront plus à aussi efficace, devant un adversaire, très en difficulté sur le sable de Diamalaye.



Le Sénégal décroche logiquement sa qualification en battant la Guinée en aller (9-3) et au retour (6-4).

Une 11e qualification, 4 d’affilée !



Une 11e qualification (2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015,2016, 2018, 2021, 2022, 2024) en 12 éditions de cette compétition continentale pour 7 finales remportées (2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021 et 2022).



La date de la 12e édition de la Coupe d’Afrique des Nations n’est pas encore connue. La CAF qui organise désormais cette compétition depuis n’a pas encore communiqué. Ce qui ne devrait plus tarder.



wiwsport.com



