Beaucoup de bruit en marge des élections : Quand les revendications s'accumulent sur la table de Macky….

Si le Président Macky Sall a réussi à dompter certains de ses opposants, cela ne calmera pas le front social qui est en train de prendre feu de toutes parts. Dans beaucoup de localités du pays, des ménages privés d’eau sont décidés à se faire entendre. C’est en effet un secret de polichinelle que dans beaucoup de localités de l’intérieur du pays, des ménages ne disposent pas d’eau en qualité et quantité



Si à Dakar, des quartiers souffrent du manque d’eau, c’est plus grave dans les régions où les citernes ne circulent pas. Et dire que ce n’est pas avec le ministre Serigne Mbaye Thiam, qui continue d’accuser le régime de Me Wade, d’être à l’origine de la situation, que les appels à mobilisation qui se multiplient pour du liquide précieux vont s’estomper de sitôt.



À côté de ces mécontents de l’eau, il y a les enseignants dont les membres syndiqués au Cusems sont en grève pour des indemnités de sessions d’examens qui sont restées impayées. Si l’on sait que ce sont tous les enseignants du moyen secondaire qui sont concernés par cette situation, il y a fort à craindre une jonction des syndicats de ce niveau qui paralysera gravement le système éducatif.



Les étudiants de leur côté réclament le paiement de leurs bourses à temps. Ils disent ne pas comprendre qu’au moment où les indemnités de conseillers comme ceux du Cese sont augmentés, qu’eux trinquent pour recevoir leurs bourses.



D’autres gens qui sont fâchés contre le gouvernement de Macky Sall sont les pêcheurs artisanaux. Découragés par les nombreux drames en mer, ces pêcheurs qui sont les principaux acteurs des embarquements clandestins en mer pour l’Espagne, réclament la révision des accords de pêche avec l’Union européenne qu’il considère comme la principale source de leurs maux dus à la rareté du poisson.



Il y a pas que ces personnes qui sont en colère, les impactés du Ter qui menacent de descendre dans la rue sont également du lot dans lequel on retrouve des agents de la santé qui réclament depuis 10 ans maintenant, le paiement d’indemnités dites Nepad.



Il faut ajouter à cette longue liste, les élèves des écoles nationales comme l’Inseps qui revendiquent leur recrutement dans la Fonction publique, mais aussi, les acteurs culturels, les lutteurs et sportifs qui sont impactés par les mesures contre la Covid et qui sont en train de se faire entendre.



À voir tous ces mécontents, on peut dire que jamais depuis sa réélection, le Président Sall n’a eu autant de revendications posées sur sa table par un front social de plus en plus exigeant.

Tribune