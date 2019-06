Beaucoup de bruit pour rien: L’industrie pétrolière africaine dénonce l'attaque de BBC Panorama contre le Sénégal La Chambre africaine de l'énergie rejette les accusations formulées par le récent programme BBC Panorama sur le Sénégal. Elle estime qu'il s'agit d'une sinistre course au jugement et d'une obsession de ternir le Président réformiste, Macky Sall et l'industrie pétrolière à tous prix et par tous les moyens, et basées sur un certain manque de compréhension des faits et du fonctionnement de l’industrie du pétrole.



La production de pétrole et de gaz au cours des 10 prochaines années injecterait des milliards de dollars dans l’économie sénégalaise et créerait près d’un million d’emplois. Il est important que dans cette course au jugement, la vérité et la compréhension de l'industrie pétrolière soient la priorité numéro un, plutôt que de négliger et de fabriquer des preuves.



A travers un communiqué, elle estime conformément au Code pétrolier sénégalais, que l’acquisition des blocs par BP correspond bien aux processus d’appel d’offres en vigueur au Sénégal. Avant son acquisition des concessions offshore Cayar Profond et Saint-Louis Profond, BP avait procédé à des études et due diligences approfondies et appropriées afin de s'assurer de la propriété et de l'exploitation du bloc. Il en fut de même pour Kosmos Energy.



Compte tenu des solides pratiques de BP et de Kosmos Energy en matière de conformité et des implications de la Loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) et de la Loi anti-corruption du Royaume-Uni (U.K. Anti-Bribery and Corruption Act), il est impensable que BP ou Kosmos Energy aient conclu des accords si les conséquences ou modalités de l'attribution de ces licences étaient douteuses. Kosmos Energy, révèle la source, a mené un exercice de due diligence intensif, qu’elle a envoyé à la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour vérification et aucun acte répréhensible n’a alors été constaté.



Et, toutes les procédures, constate la source, ont été respectées et l'attribution initiale du bloc a été faite avant que le Président Macky Sall ne soit élu président. Toutes les enquêtes menées par de nombreux régulateurs sénégalais ont révélé que toutes les transactions s’étaient déroulées dans les meilleures conditions. « Le Président Macky Sall a été un réformateur et, a adopté des politiques de marché qui ont fait de l’avenir de l’industrie pétrolière sénégalaise un avenir brillant et qui offre des opportunités à tous les Sénégalais », a déclaré NJ Ayuk, PDG de Centurion Law Group et Président de la Chambre. « Le Sénégal ne doit pas être privé des millions d’emplois que son secteur pétrolier apportera au pays. Ces attaques visent à ralentir les investissements dans les projets de l’industrie pétrolière et les investissements au Sénégal », a ajouté Ayuk.



Le peuple sénégalais, lit-on, ne doit pas être dupe et nous devons passer de la rhétorique à la pertinence, des symboles à la substance, du populisme et charisme à une rhétorique offrant des solutions pragmatiques de bon sens à ceux qui attendent plus du pétrole et du gaz de l’Afrique. Le Sénégal a la chance d’avoir des dirigeants qui ont une vision claire et une compréhension du succès et des erreurs d’autres producteurs africains tels que le Nigeria, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon, l’Angola et le Congo, entre autres.



L'industrie pétrolière est une aventure faite de risque, et les compagnies qui prennent des risques, doivent être indemnisées. BP et Kosmos Energy sont des entreprises solides qui ont de grands projets pour le Sénégal et de très bons antécédents opérationnels en Afrique. Il est injuste, prévient la source, qu'elles soient diabolisées de cette façon lorsque tous les faits ne sont pas passés en revue.



Grâce aux investissements dans le secteur de l’énergie et aux réformes du Président Macky Sall, la production de pétrole et de gaz au cours des 10 prochaines années injecterait des milliards de dollars dans l’économie sénégalaise. Sur ce, elle créerait près d’un million d’emplois. À cet égard, il est important, conclut-elle, que des politiques intelligentes, axées sur la croissance, continuent d'être mises en œuvre pour assurer le développement du secteur.













Leral

