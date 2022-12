Beauté : Fantaisika "rallonge" les performances de Ongle Mania dans le marché de l'onglerie

Fantaisika, Nails and Beauty est une école de formation évoluant dans les métiers du look et de la beauté artistiques. "Fantaisika est le 2e bébé du groupe Waraba, dont fait partie Ongle mania et, est venu pour renforcer le marché de l'onglerie. Ceci, en amenant de la valeur, c'est-à-dire la formation au niveau des instituts et de tous les acteurs qui veulent s'investir dans ce domaine", a déclaré Nogaye Ndiaye, la Dg de Fantaisika.