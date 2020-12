Bébé de 10 mois décédé à la crèche "La cigogne bleue": révélations sur un drame Un bébé de dix mois est mort, confié à la crèce "La Cigogne bleue". Selon Libération, les causes de son décès ont été spécifiées dans l'autopsie livrée par les médecins légistes.

S.B.Dia est décédé après une "asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire", selon le certificat de genre de mort.



Les mis en cause sont interpellés et les premiers éléments sont entre les mains du commissariat de Dieuppeul.



