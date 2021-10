Bébé mort asphyxié: Le Directeur de la clinique et ses 3 agents, présentés au Procureur

Les quatre agents de la clinique des Madeleines arrêtés hier, par les éléments du commissariat de Plateau, suite à l'affaire du bébé de sexe féminin, mort asphyxié et carbonisé sont présentés au Procureur.



Ainsi, le patron de cette clinique, le pédiatre H. J, une infirmière et l'aide soignante qui s'occupait du bébé lors du drame, poursuivis pour homicide involontaire ont été déféré ce matin au parquet.



