Bébé mort calciné à la Clinique des Madeleines: Le Directeur et 03 agents, placés en garde-à-vue

Lundi 11 Octobre 2021

L’affaire du bébé de sexe féminin mort asphyxié et carbonisé à la Clinique des Madeleines connaît des évolutions. Le Directeur de ladite clinique, M.A et 03 de ses agents viennent d'être placés en garde-à-vue.



Il s’agit du patron de cette clinique, le pédiatre H.J, une infirmière et l'aide soignante qui s'occupait du bébé lors du drame. Ces derniers, vont passer leur première nuit dans les locaux du commissariat de Plateau.



Ainsi, les 04 mis en cause, précise la source, sont visés actuellement pour homicide involontaire.



