Bébé volé et tué à Niakhar: Miya Ndiaye, la présumée meurtrière arrêtée La meurtrière présumée de Ngor Senghor, le bébé volé et retrouvé poignardé à mort à Niakhar, à Fatick, jeudi, dans une maison en construction, a été arrêtée et placée en garde à vue par la gendarmerie de Fatick. Elle s’appelle,Miya Ndiaye, âgée d’une vingtaine d’années, selon la Rfm.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2020 à 06:45 | | 0 commentaire(s)|

La grand-mère de la victime, qui a traduit en Wolof les propos de Khady, la mère de Ngor, Miya Ndiaye était venue chez elle pour lui proposer de garder l’enfant afin qu’elle puisse préparer le repas. Les mobiles de ce crime n’ont pas été révélés. Miya Ndiaye habiterait Dakar et avait l’habitude de se rendre dans ce quartier de Niakhar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos