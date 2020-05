Belgique: Le journaliste Jamil Thiam analyse le rôle des députés de la Diaspora et l’après Covid-19 (vidéo) Le Covid-19 poursuit ses ravages, la pandémie a mis à l’arrêt des pans entiers de l’économie mondiale. Dans ce troisième numéro, le point est fait avec des Sénégalais de la Diaspora vivant dans différents pays et aussi des députés de la Diaspora, pour nous donner leurs points de vue sur la situation actuelle. Nous avons aussi donné la parole à M. Jamil Thiam, journaliste sénégalais vivant en Belgique, qui fait une analyse pertinente sur le rôle des députés de la Diaspora et l’après Covid-19.





Présentation : Thierno Niang

Images et réalisation: Kaara Gueeye

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mai 2020 à 04:40



