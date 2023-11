Bembou : Macky Sall lance les travaux de deux routes d’un coût global de 50 milliards de francs CFA

Le président de la République, Macky Sall, a précédé à la pose de la première pierre des routes reliant Mako et Moussala, Bembou et Kayan, via Khossanto et Sabadola, a constaté l’APS, mardi.



Les deux routes s’étendent sur 136,4 kilomètres et vont coûter 50 milliards de francs CFA, indique l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute), dans un document parvenu à l’APS. La durée des travaux sera de vingt-deux mois.



Les financements permettant de construire ces deux routes proviennent de l’État du Sénégal et de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), selon l’Ageroute.



La BIDC assure 84 % du financement, soit 42,5 milliards de francs CFA, le Sénégal se chargeant du restant.



Les départements de Saraya et de Salémata sont les plus enclavés du pays, a signalé le chef de l’État après le lancement des travaux.



‘’Nous devons assurer la mobilité des populations durant toutes les saisons’’, a dit Macky Sall.



Il séjourne depuis lundi dans la région de Kédougou, dans le cadre d’une tournée économique qui le mènera aussi à Kaffrine et à Kaolack (centre).



Peu après son arrivée à Kédougou, le président de la République a présidé un conseil présidentiel au terme duquel il a annoncé un programme d’investissement de 600 milliards de francs CFA pour cette région, pour la période 2024-2026.



Ce mardi, Macky Sall va procéder à l’inauguration de la route Kédougou-Salémata.

