Bénin : Un Sénégalais arrêté avec deux crânes...et de la graisse humaine

L’affaire fait les choux gras de la presse béninoise depuis quelques jours. En effet, selon Libération, un tradipraticien de nationalité sénégalaise a été arrêté par la police à Adjarra, une ville située au sud-est du Bénin.



Notre compatriote transportait des organes humains quand il a été interpellé. La police a ensuite fait une perquisition à son domicile. Elle y a trouvé de la graisse humaine, des talismans et des ossements humains. La nouvelle tribune signale de son côté, que c’est en fouillant son sac que les populations ont découvert les deux crânes humains qu’il avait fraîchement déterré des tombes.



Après son interpellation, le septuagénaire a été remis aux forces de l’ordre et placé en garde-à-vue au commissariat de Sakété. Le trafic d’organes humains est fréquent au Bénin. En avril dernier, un homme a été interpellé par les populations alors qu’il sortait du cimetière musulman de Sakété avec un sac, une roue et un coupe-coupe.