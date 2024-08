Bénin : Un faux chargé de mission de Macky Sall écope de 5 ans de prison

Au Bénin, un faux chargé de mission de l’ancien président sénégalais Macky Sall est tombé dans les nasses de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Elle lui a infligé hier jeudi 08 août, une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de Fcfa, pour usurpation d’identité et escroquerie.



Il a utilisé des documents sur lesquels figuraient la signature falsifiée de Macky Sall.



Le hors-la-loi faisait croire à ses deux victimes femmes, qu’il était en relation avec des chefs d’Etats africains, en utilisant des documents sur lesquels figurait la signature falsifiée de l’ancien président sénégalais. Cette supercherie lui a permis de spolier la première victime à hauteur de 5 millions, et la seconde à concurrence de 1,9 million de Fcfa.



A la barre, l’escroc a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a révélé qu’il essayait de dédommager partiellement ses victimes avec l’aide de son avocat.



Il est « allé trop loin »



Malgré les plaidoiries de ce dernier pour poursuivre les dédommagements, le deuxième substitut du procureur spécial de la Criet, a décidé de suivre le réquisitoire du parquet en condamnant l'accusé à 5 ans de prison. Il a estimé qu'il est « allé trop loin » dans son entreprise frauduleuse, informe le journal Le Matinal.



Outre les 2 millions d’amende qu’il doit payer, l’escroc est aussi astreint à verser à ses deux victimes, 1,9 million de Fcfa et 4,8 millions de Fcfa à titre de dommages et intérêts.



Seneweb