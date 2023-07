Benno Bokk Yakaar: Macky Sall, chef de l’APR aura bien des cheveux blancs avant de proposer son candidat

Macky Sall, chef de l’APR aura bien des cheveux blancs avant de proposer à son parti et à la coalition Benno Bokk Yakaar qu’il dirige, le choix. Un choix difficile mais pourtant, bien possible et même très probable.



Plusieurs candidats à la candidature se bousculent sûrement dans un coin de la tête. Mais il faudrait que Mr le president procède par élimination pour ne retenir in fine que celui qui peut faire, pas l’unanimité, mais au moins un consensus. Mettons nous à la place du Pr (comme le veulent bien des hommes et femmes en ce moment) et procédons par élimination.



Sont éliminés d’office : Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la santé, membre influent de l’apr, mais incapable de renaître de ces cendres apres avoir été consumé par le feu de l’opposition lors des dernières élections territoriales. L’homme fort de yoff n’est plus que l’ombre de lui-même et n’a que de très rares voir anonymes soutiens au sein de l’apr.



Également éliminés les deux grandes figures de l’apr Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Ba. Les deux ministres se regardaient déjà en chien de faïence au sein d’un même gouvernement. Aujourd’hui l’un devenu premier ministre après une traverse du désert, l’autre président du conseil économique social et environnemental, un machin qui laisse douter de son importance, se font la guerre par presse, partisans et courtisans interposés. Loin de faire dans la prédiction : aucun des deux n’acceptera de suivre l’autre. Les coulisses de la nomination du premier ministre sont encore dans les têtes.



Abdoulaye Daouda Diallo avait alors presque exige d’être loge a la même enseigne que l’ancien ministre des finances. Le duel fratricide des deux commence a agacer même au sein de Benno. Ne nous parlez surtout pas de Boun Abdallah Dione, le Fidèle ami et compagnon du pr. Il n’a pas une base politique malgres son parcours aux côtés du président. Qui plus est Mr l’ancien premier ministre est aujourd’hui en retard sur bien des réalités et de la Real politique. Un autre larron tente de bousculer la hiérarchie : Mame Boye Diao. Le dandy qui s’est vu très beau et un peu même trop beau au point de vouloir s’imposer.



Seulement sa victoire lors des dernières élections locales a kolda lui est monté a la tête. Se disant sûrement qu’il peut encore rééditer le coup en faisant cavalier seul. Attention à la fable du crâpeau qui pensait pouvoir être gros comme le bœuf !!! Gagner kolda après un vote sanction de Benno ne veut pas signifier gagner le cœur de Benno ou meme de l’apr.



Et pourquoi Mr le PR ne porterait-il pas son choix sur un homme de consensus et qui a la tête sur les épaules ? Oui l’actuel numéro deux dans l’ordre protocolaire de ce Sénégal est le président de l’Assemblée nationale. Amadou Mame Diop. Un très fidèle mais effacé et efficace leader qui a démontré malgré les doutes de certains sa capacité à dirigé une assemblée qui pour la première fois de l’histoire politique du Sénégal est vu comme la plus difficile à géré vue les forces et fortes têtes en présence. Une assemblée nationale où pour la première fois opposant et partisans du pouvoir sont de force sensiblement égale. Il reste que ce monsieur est vu par les députés, qui l’ont fréquentés durant des 3 dernières législatures, comme étant d’une assiduité sans commune mesure ( aucune absence durant toutes les séances de commission un très bon élève). D’un commerce facile quel que soit l’opposition et la hargne de son vis-à-vis.



Amadou Mame Diop, sans verser dans la flatterie est de ces hommes sur qui le parti peut compter car ayant une base solide que l’opposition réuni n’a pu dérouter durant les dernières législatures, locales et même présidentielles. Ce pharmacien saura sûrement administrer des calmants a Benno Bokk yakar et l’apr pour continuer le projet ! Et le programme ! Son prédécesseur le président Moustapha Niasse ne dira sûrement pas non pour ce choix car connaissant l’home et son parcours. Oui Amadou Mame Diop serait le choix judicieux pour le parti et lz coalition. ! N’en déplaise aux autres. Mais ne dit on pas que choisir c’est d’abord éliminer ?.



Un observateur averti