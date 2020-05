Benno Bokk Yakaar sur l'Etat d'urgence : "Il faut anticiper sur certains risques liés à l’économie" Les vives critiques formulées à l’encontre du chef de l’Etat, à la suite de l’assouplissement de l’Etat d’urgence et du couvre-feu, n’ont pas laissé indifférente la coalition Benno Bokk Yakaar.



En la personne de Pape Mahawa Diouf, la coalition Benno Bokk Yakaar, reprécise les directives de son secrétaire général, pour davantage les faire comprendre de la population.



Le responsable de la communication est tout en phase avec les dernières décisions du président de la République, pour qui, les derniers réajustements par rapport à la maladie à Coronavirus sont en cohérence avec la logique développée depuis le début de la crise sanitaire. « Le président est resté lucide, a fait les bons choix, les choix rationnels, inclusifs qui protègent l’intérêt national », a analysé Pape Mahawa Diouf.



« On connaît les gestes barrières et les mesures à prendre. Peut-être qu’il faut anticiper aussi sur certains risques liés à l’économie et aussi sur les risques de stabilité sociologique », a constaté le responsable de communication de Bby. Une remarque en droite ligne avec la résolution de Macky Sall invitant « à vivre avec le virus ».



Pape Mahawa Diouf bat, aussi, en brèche toute idée de capitulation. Selon lui, le gouvernement « n’était pas en guerre contre les Tarikhas. On n’était absolument pas en guerre contre les marabouts. On est en guerre contre le Covid-19 ». Il appelle ainsi à la mobilisation pour « préserver le Sénégal de l’invasion du Covid19. Tout en préservant aussi son tissu économique et sa stabilité socio-économique ».



« Nous avons besoin de combattre le virus. Nous avons besoin de préserver l’économie du Sénégal et nous avons aussi besoin de préserver sa stabilité sociale. Et tout ça relève de la responsabilité des autorités de l’Etat » a-t-il conclu.



