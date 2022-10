Benno-Reconquête de l'espace politique : Thiès a besoin du sang neuf En effet, depuis les dernières élections locales et législatives qui ont été toutes remportées par la coalition Yewwi askan wi, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir de la mouvance présidentielle à Thiès. La formation politique du président de la République, Macky Sall, l'Alliance pour la République ainsi que la coalition Benno, perdent de plus en plus l'espace politique et qui semble être dominé par l'opposition. D'où le Président Macky Sall, «patron de la majorité présidentielle», devrait revoir la configuration de son parti et de sa coalition, afin de récupérer cet espace politique perdu. Tribune

La solution n'est autre que de renforcer certains leaders politiques de l'Apr et de la coalition Benno qui ne cessent de se battre pour l'émergence et l'élargissement des bases du parti et de la coalition avec leurs propres moyens.



Du sang neuf pour un Thiès marron, le Président de la République, Macky Sall, doit compter et s'appuyer sur des responsables politiques à l’image de l'inspecteur des Impôts et Domaines, Maleye Diop à Thiès Nord, le ministre de l'Artisanat Amadou Ndiaye à Thiès Ouest et Abdoulaye Dièye, directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aidb), à Thiès Est.



Ils sont tous des personnalités et responsables politiques très proches des populations et au service de ces dernières. Aujourd'hui que le Président Macky Sall a nommé Abdoulaye Dièye à la direction de l'Aibd, une nomination saluée par les populations thièsoises, la capitale du rail a encore besoin d'être renforcer par le Président de la République, Macky Sall, en choisissant du sang neuf afin de faire face à cet élan d'émergence de l'opposition, qui du reste n'a eu cette opportunité qu'avec le mauvais choix des candidats à la course pour les Locales et les Législatives.



Ainsi, l'heure est à la revue des chefs de troupes politiques dans la région et le choix sur Maleye Diop, Abdoulaye Dièye et Pape Amadou Ndiaye pour diriger les instances de base, serait déjà une solution.



