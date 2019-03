Benno Siggil Senegaal se réjouit de l’appel au dialogue de Macky Sall

Rejeté par une bonne frange de l’opposition, l’appel au dialogue lancé par le Président Macky Sall est magnifié par la Conférence des leaders de Benno Siggil Senegaal (Bss). Dans un communiqué, les camarades de Moustapha Niasse applaudissent des deux mains cette initiative du chef de l’Etat.



A en croire les membres de la Conférence des leaders de BSS, Macky Sall a fait preuve d’une grandeur républicaine remarquable, en invitant toutes les forces vives de la nation, les partis politiques y compris, à participer à la poursuite de l'oeuvre de construction d'un Sénégal émergent en renforçant la démocratie et le développement économique et social inclusif dans la paix et la stabilité sociale.















