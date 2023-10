Benno dans la commune de Sandiara : Des conseillers et des responsables de partis se démarquent du maire Serigne Guèye Dans la commune de Sandiara , avec des conseillers et des responsables de partis se démarquent du maire Serigne Guèye, Benno réaffirme son encrage aux cotés du président Macky Sall. Selon Tribune qui livre l’info, c’est le cas de Aliou Gning le 1er adjoint au maire de Sandiara qui est monté au créneau lors de l’assemblée générale de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) de Sandiara pour réitérer l’engagement des responsables et populations de Sandiara aux côtés du Président Macky Sall .

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Octobre 2023 à 10:49

Il est revenu sur ses nombreuses réalisations depuis son arrivée au pouvoir dans la commune de Sandiara où il a effectué sa première visite officielle en tant que président de la République pour l’inauguration du lycée d'enseignement général de Sandiara et la pose de la première pierre du lycée technique de Sandiara en 2012.



Aliou Gning a aussi rappelé les fils de Sandiara qui ont bénéficié d’une nomination grâce au Président Macky Sall, à savoir feu Pierre Adama Ndiaye, le ministre conseiller Serigne Guèye Diop avant de lister les réalisations du Président Sall dans la commune de Sandiara.



Il s’agit notamment en termes d’électrification avec 25 villages électrifiés sur les 32, l’élargissement de la route nationale de Sandiara, la zone économique industrielle de Sandiara devenue attractive sous le régime du Président Sall grâce à sa transformation en Zone économique spéciale (Zes), une agropole d’un montant de 54 milliards de Cfa avec 11 mille emplois, sans compter les bourses familiales et la Couverture maladie universelle (Cmu) qui est devenue une réalité à Sandiara.



Donc, pour toutes ces réalisations, Sandiara doit beaucoup au Président Macky Sall et déterminé à rendre hommage au chef de l’État, en respectant son choix porté sur le Premier ministre Amadou Bâ, candidat de la majorité présidentielle.



Et pour ce faire, ils comptent donner une large victoire au candidat de Bby lors des élections présidentielles de 2024 comme ils l’ont toujours fait, car Bby a toujours gagné la commune de Sandiara avec la manière.



Toutefois, le Conseiller technique du ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, président du Crédit du transport aérien invite tous les responsables de la coalition Benno de Sandiara à s’investir sur le terrain à la rencontre des populations à la base pour leur apporter la bonne information, mais aussi leur faire part des réalisations du Président Macky Sall dans la commune de Sandiara.



