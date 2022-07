Benno de Rufisque : Les femmes rejettent les choix de Macky Sall

Sur les problèmes de Benno à Rufisque, la présidente nationale des femmes de Rcd qui a été récemment reçue par le Président Sall, déplore le fait que chaque responsable tire de son côté, en se faisant passer pour l’homme de la situation. « Mais à vrai dire , renseigne-t-elle, à part un seul, le bilan des responsables de Benno est largement négatif .»



Mme Mbaye de prévenir : « Si le Président Macky Sall ne revoit pas ses choix en misant sur des responsables qui sont proches des populations, qui ne refusent pas de les prendre au téléphone et ne les reçoivent pas, il pourrait se retrouver avec une grosse surprise au soir du 31 juillet ».



Et d’enchaîner : « Il doit aussi savoir que dans le département de Rufisque, à part le ministre d’État Ismaïla Madior qui fait preuve d’une réelle disponibilité, les responsables qu’il a choisis, ont perdu toute légitimité pour n’être là que pour leurs intérêts ».



Mme Mbaye d’évoquer les problèmes des inondations dans le département, le découpage, pour dire que tous ces problèmes qui sont restés en travers de la gorge des Rufisquois, ont un responsable connu du président.



En décidant de s’impliquer pour la victoire de son camp aux prochaines élections, Mme Mbaye fait une promesse ferme : « Nous allons bouter du commandement local de Rufisque, les politiciens qui ne sont mus que par leurs propres intérêts. En tant que présidente nationale des femmes du Rcd, nous capitalisons plusieurs groupements de femmes qui sont avec nous. Avec la jeunesse et les personnes du 3e âge de tous les bords, nous allons nous battre pour l’amélioration des conditions d’existence des Rufisquois ».



La présidente nationale des femmes du Rcd réitère qu’à Rufisque, « Benno est déjà scindé en deux entités qui se font face. D’un côté les gens qui se battent et qui n’ont rien reçu en contrepartie de leur engagement, et de l’autre, des opportunistes qui n’en ont que pour leurs poches et qui sont bien rétribués. C’est cela qui doit cesser », clame Mme Mbaye.















Tribune