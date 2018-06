Benoît Sambou : « Macky Sall ne saurait être déloyal pour négocier avec Baldé sur le dos de Aminata Tall »

Abdoulaye Baldé à la tête du Conseil économique, social et environnemental ? Une information ‘’totalement fausse’’, selon Benoît Sambou, président du Haut conseil du dialogue des territoires.



Dans une interview parue dans les colonnes du jounal Le Quotidien, M. Sambou soutient que les relations entre le Président Sall et Abdoulaye Baldé ne datent pas d’aujourd’hui. Et que Macky Sall parle avec tout le monde, même avec toute l’opposition. Ainsi, déclare-t-il, les informations relayées dans la presse sur l’éventuelle promesse de faire de Abdoulaye Baldé, le président du CESE, participent des manœuvres de leurs auteurs ou de ceux qui y ont intérêt.



« Macky Sall ne saurait être déloyal pour négocier avec Baldé sur le dos de Aminata Tall. Tout le monde connaît le respect que le président voue à cette dame », atteste Benoît Sambou. Qui pense que cette ‘’fausse information’’ permet à certains d’exister dans l’esprit de l’opinion, pour donner l’impression qu’ils sont très importants dans leur coalition.