Benoît Sambou attaque l'opposition: "Je ne vois pas dans cette opposition quelqu'un d'assez crédible pour faire face à Macky Sall"

Interpellé sur la question du pourcentage de l’électorat que l’Alliance pour la République obtient actuellement, Benoît Sambou pense que l’Apr pourra remonter facilement, selon le journal L'Obs . « Tout cela est relatif. Une élection présidentielle n’est pas une élection législative, une élection législative n’est pas une élection locale. La Présidentielle, c’est la rencontre d’un homme avec son peuple.



Aujourd’hui, nous sommes persuadés que les populations collent au projet du Président Sall. Ce qui a été fait en termes de réalisations dans le monde rural, de programmes sociaux, la baisse des impôts sur les revenus, le Pudc et le Puma, qui est mis en œuvre, les infrastructures construites, le désenclavement. On a construit 10 fois plus de Kilomètres de routes que Wade. Même si des difficultés sont là, il a pu démontrer qu’il était porteur d’une vision et d’un projet. Je ne vois pas dans cette opposition quelqu’un d’assez crédible pour faire face au Président Macky Sall », a-t-il conclu.