Bernard Tapie est mort ? Découvrez la drôle de réaction de l'un de ses amis Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 12:02 C'est le sérieux journal "Le Monde" qui a annoncé la terrible (et fausse) nouvelle.



Ce jeudi 31 octobre, des milliers de personnes à travers le monde fêtent Halloween. Et si cette fête a été instaurée pour célébrer les morts, elle n’est pas dédiée aux blagues morbides, et pourtant… Bernard Tapie, ancien homme d’affaires décrié aujourd’hui âgé de 76 ans et souffrant d’un cancer, a été annoncé mort par le journal Le Monde. Nos confrères ont accidentellement publié la nécrologie du papa de Sophie Tapie. Très informé, Bernard a appris la nouvelle et a réagi à cette annonce avec humour.



L’écrivain, journaliste, éditorialiste et présentateur Franz-Olivier Giesbert est lui aussi tombé sur l’article qui est resté en ligne plus de vingt minutes ! Il a donc tout naturellement tenté de joindre Bernard Tapie et a publié en tweet en écrivant : « Je viens d’avoir Bernard Tapie au téléphone. Il m’a dit en plaisantant : 'L’annonce de ma mort par Le Monde est, comme disait Mark Twain, 'très exagérée' ».

L’un des auteurs de cette nécrologie a indiqué qu’il s’agissait d’une « erreur technique » comme les rédactions en rencontrent souvent. Que les fans de Bernard Tapie se rassurent, il n’est pas mort et il continue de se battre contre son cancer de l’estomac avec extension sur le bas de l’œsophage. Mais sa maladie ne l’aura pas empêché d’être jugé pour « escroquerie » et « détournement de fonds publics » dans le litige qui l’oppose depuis des années au Crédit Lyonnais. Cependant, le Tribunal lui a accordé une pause de trois semaines. Trop sympa…



L’ancien président de l’Olympique de Marseille s’était exprimé dans le journal La Provence pour donner de ses nouvelles : « comme je ne veux pas mentir, je n’avais pas envie de paraître devant eux pour leur dire : 'Ça ne va pas bien.' Maintenant, ça va mieux, donc je reviens dans le cycle de la télé. Mais l’été a été très dur, très très dur. On n’appelle pas ça une longue maladie par hasard. » Le journal précise qu’il est soigné à l’institut Paoli-Calmettes de Marseille « grâce à une technique encore unique en France ».















Constance Therapy



