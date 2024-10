Besoins de financement de l’économie : Le Sénégal lève 181 milliards de FCfa sur le marché financier international

Dans un communiqué de presse, le ministère des Finances et du Budget informe que cette opération répond à une nécessité de consolidation du financement en raison du report des décaissements initialement prévus du Fonds monétaire international (Fmi) à la suite de l’audit. Selon la même source, le Gouvernement envisage d’entamer des discussions avec le Fmi pour établir un nouveau programme aligné sur les objectifs d’assainissement du cadre macroéconomique et la mise en œuvre de la vision de développement des nouvelles autorités.



«Le succès de cette levée de fonds, qui intervient après les assemblées annuelles du Fmi et de la Banque mondiale au cours desquelles le Sénégal a mené, auprès de l’ensemble de ses partenaires, une communication transparente et responsable, traduit la confiance renouvelée des investisseurs internationaux en la signature du Sénégal », lit-on dans le communiqué.



Cette opération, explique le ministère des Finances, démontre une adhésion aux nouvelles orientations du Gouvernement du Sénégal en matière de gestion transparente des finances publiques et à la vision « Sénégal 2050 » du nouveau référentiel des politiques publiques. Le ministère des Finances note que la baisse de la liquidité dans le marché domestique en fin d’année et le volume des ressources recherchées ont justifié le choix de recourir au marché financier international.



«L’opération, exécutée sous forme de réouverture des titres obligataires du Sénégal émis en juin 2024 sous forme de placement privé et arrivant à échéance en 2031, a été entièrement souscrite par la banque américaine JP Morgan pour 300 millions de dollars. Elle a été assortie d’une opération de couverture contre le risque de change (fluctuation du dollar) permettant d’obtenir un coupon (taux d’intérêt) de 6,33% ainsi qu’une maîtrise du service de la dette compte tenu de la parité fixe entre le franc CFA et l’Euro », précise-t-on.



Le ministère des Finances soutient que cette opération est la dernière émission de titres du Sénégal sur le marché financier international pour l’année 2024.



