Beyoncé : découvrez les nombreux designers africains à l'origine de ses dernières tenues

Et c'est tout naturellement que la chanteuse a souhaité mettre en valeur la création africaine à travers les nombreuses tenues arborées lors de son voyage en Afrique du sud, avec l'aide de sa styliste Zerina Akers.

Bien que fortement engagée sur des thématiques telles que le racisme, la discrimination, ou son envie forte de mettre à l'honneur la culture dense qu'est la culture africaine, Beyoncé a souvent été critiquée sur le fait qu'elle ne se rendait pourtant jamais sur le continent africain. C'est chose faite, lors du concert hommage pour le centième anniversaire de Nelson Mandela, le Global Citizen Festival, qui a eu lieu au début du mois en Afrique du sud, et plus précisément à Johannesbourg.

Au programme donc, une première tenue issue de la collection printemps/été 2016 de la marque sud-africaine MMUSOMAXWELL. Composée d'un short en vichy vert et bleu associé à une tunique asymétrique, laissant subtilement apercevoir l'épaule de Beyoncé : ça le fait ! L'artiste arborait également un sac mallette rouge de la marque sénégalaise Adama Paris : le Boyette Bag.

Une deuxième tenue totalement réussie ? L'ensemble top et pantalon bicolore noir et blanc porté par Beyoncé, et signé Tongoro Studio. Rappelez-vous, la créatrice Sarah Diouf était déjà à l'origine de certains looks très remarqués de la chanteuse lors de ses vacances en Italie. Cette fois, c'est l'ensemble Maliki, issu de la collection automne/hiver 2018 que Beyoncé met en valeur : un décolleté plongeant tout en restant très classe, un esprit cache-coeur et un pantalon pattes d'eph, c'est canon. La chanteuse a accessoirisé ce look avec un sac porté à l'épaule de la marque Edun. Ce sac en cuir, du nom de Bibi, est déjà en rupture de stock sur le site de la marque. Simple coïncidence ou Beyonc'effect?

Un autre look signé Tongoro Studio? L'ensemble Zanzi : un ensemble crop top et pantalon oversize à motifs absolument canon ! Vendu à seulement 150€, il est disponible en précommande sur le site de la marque… Allez-vous craquer?

Côté bijoux, Beyoncé a décidé d'accessoiriser l'ensemble avec des bijoux dorés de le marque JLANI Jewels : bagues, créoles XXL et accumulation de colliers, dont un magnifique pendentif reprenant la forme du continent Africain et commercialisé 80€.

On continue le marathon mode de Beyoncé avec un autre ensemble, cette fois-ci signé Peulh Vagabond, une marque originaire d'Afrique de l'Ouest dont Dyenaa Diaw est à la tête de la création. L'ensemble Missandei, composé d'un crop top avec des empiècements en métal doré au niveau de la poitrine, est associé à un pantalon taille haute de même motif. Vendu 160€, nul doute qu'il va faire un réel carton ! Ici, pas besoin de bijoux, l'ensemble fait tout le job ! Beyoncé a seulement opté pour un accessoire hyper tendance : des petites lunettes de soleil yeux de chat pour la touche pointue.

Autre tenue, et sûrement l'une de nos préférées : une jupe asymétrique en wax signée Yhebe Design, une marque Made in Abidjan.



Cette jupe, co-créée avec Vlisco&co (un projet collaboratif qui met en contact la force créative de l'enseigne aux Pays-Bas, avec des talents d'Afrique de l'Ouest) est associée à un T-shirt de la marque Afrikanista, une jeune marque créée en 2014 qui rend hommage aux anciennes générations africaines.



Ce modèle en coton bio, nommé Union et vendu 40€, représente sur une photo vintage un homme entouré de ses soeurs. Il s'agit en réalité d'une photographie de Roger Da Silva, un artiste béninois.

Et Beyoncé porte un deuxième T-shirt de la marque Afrikanista : le modèle Korika, vendu 50€. Lui aussi en coton bio, il représente cette fois-ci la mère et la tante d'Aïssé N'diaye, la créatrice, dans les années 70.

La dernière tenue de Beyoncé lors de son voyage en Afrique du sud? Un look complet signé Rich Mnisi, une marque sud-africaine, venant tout droit de Johannesbourg ! La blouse hyper colorée nommée Rhundzu associée à la jupe taille haute asymétrique au motif croco confèrent au look de Beyoncé un esprit très 80's, totalement assumé.



Le créateur de la marque éponyme, Rich Mnisi, a d'ailleurs déclaré : « J'ai rêvé qu'une de mes icônes porterait mes vêtements, comme n'importe quel enfant qui rêve de rencontrer son idole. Protégez vos rêves avec tout ce que vous avez, car ils ont le pouvoir de définir votre destinée. »

Bien joué Beyoncé !









