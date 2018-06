Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Beyonce et Jay-Z s’affichent dans le lit conjugal (photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juin 2018 à 17:52 | | 0 commentaire(s)| Alors qu’ils ont démarré leur tournée mondiale depuis le 06 juin dernier, Beyonce et Jay-Z ont décidé de communier avec leurs fans en partageant des photos intimes avec leurs fans. C’est sur instagram que le couple a posté deux photos sur lesquelles on peut les voir totalement nus. C’était après leur concert à Cardiff au pays de Galles. Une publication qui a énormément surpris les milliers de fans.

Selon le programme, le concert de la diva et du rappeur va se poursuivre en Europe et aux Etats-Unis. Il est prévu que le couple fera pas moins de 50 concerts en tout.

Sur les clichés, on pouvait apercevoir Beyoncé et son mari Jay-z pratiquement nus et allongés dans leur lit conjugal. Chacun tenant l’autre dans ses bras.



Pour le moment, le couple de stars n’a pas souhaité s’exprimer sur ces clichés qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Pour faire communier avec les milliers de fans, Beyoncé et Jay-Z ont décidé de faire gagner des places de concerts. Ils se sont associés à une oeuvre de charité baptisée the Prince’s Trust et Gloabal Citizen. «Les efforts conjoints de BeyGOOD/DoGOOD et de nos incroyables partenaires The Prince’s Trust et Global Charity vous appellent à élever votre voix, prêter vos mains, et partager votre créativité en tant que force active et positive pour faire le bien» a expliqué Ivy McGregor directrice de la Philantropique de BeyGood (fondation de Beyoncé).





Sur la deuxième photo Queen B et Jay-Z sont également nus. On les voit dans une étreinte amoureuse totalement nus. Sur les réseaux sociaux les clichés sont massivement partagés depuis quelques jours !

crédit photo: hellomagazine

Oscar Mbena



