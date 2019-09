Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Beyoncé fête ses 38 ans et a décidé de célébrer ce jour entourée de ses proches Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2019 à 13:35 | | 0 commentaire(s)|

La chanteuse est sur le point de fêter ses 38 ans. La veille de son anniversaire, Beyoncé a décidé de célébrer ce jour entourée de ses proches.



Les journées de Beyoncé sont chargées! Après avoir été aperçue au concert de Lizzo, en compagnie de son mari Jay-Z, la chanteuse a décidé de passer du temps avec ses proches. Et l’occasion est particulière pour elle, puisqu’elle fête en réalité son anniversaire avec un peu d’avance dans le calendrier…



A la veille de ses 38 ans, Beyoncé veut passer du temps avec sa famille. Elle a d’ailleurs été filmée en leur compagnie. Tous s’étaient réunis pour chanter en cœur «Joyeux Anniversaire». Une vidéo était postée sur les réseaux sociaux, où l’artiste était plus qu’heureuse. Sur son compte Instagram,l’interprète de «Bigger» a partagé quelques clichés de cette soirée.





Beyoncé, la star de la soirée



Au centre de la photo, un gâteau dans les mains, Beyoncé prend la pose. Aux côtés de Jay-Z, le couple profite de ces moments ensemble. Mais la star semble superstitieuse puisque quelques minutes après la publication de son post, elle a tout surprimé de son compte...

Son anniversaire étant le 4 septembre, les fans pensent qu’elle le célèbrera comme il se doit, le jour-J. L’artiste aura 38 ans. Depuis de nombreuses années, elle s’est imposée comme la reine de la pop et du R’n’B. Sa carrière impressionnante lui a valu le surnom de «Queen B».



Accueil Envoyer à un ami Partager