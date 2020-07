Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Beyoncé surpasse-t-elle la chanteuse Taylor Swift ? Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juillet 2020 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

Who run the world ? Beyoncé ? Et si Queen B, véritable star de la pop avait une rivale à ce titre ? Bat-elle Taylor Swift à plate couture ?



Beyoncé va-t-elle alors se faire ravir sa couronne ? Pour certains, la mère de Blue Ivy a une rivale de taille au titre de reine de la pop américaine. À savoir, Taylor Swift. MCE TV vous dit tout de A à Z.



Toutes deux artistes de pop de renom, Taylor Swift et Beyoncé ont des millions de fan dans le monde. Qu’il s’agisse des États-Unis, ou de chez nous en France, les aficionados se pâment devant leur talent.



Au point où l’on peut dire que deux écoles s’affrontent, quant à savoir laquelle est la Queen. Pour bon nombre, il est incontestable que la chérie de Jay-Z se targue de ce titre…



Pourtant, malgré leur univers musical à des années-lumière, elles ont quelques trucs en commun. Toutes deux tentent alors de briller et enchaînent les titres vendus, comme le rappellent nos confrères de NRJ.



Beyoncé, qui prépare alors un film avec Disney, a vendu plus de 185 millions d’albums dans le monde. Quant à l’idole des Swifties, elle rafle les 170 millions ; on peut donc dire qu’elle est au coude à coude avec sa rivale.



En 2009, Taylor Swift a même remporté un award. Celui du meilleur clip lors des MTV Video Music Awards. Un prix qui n’a pas du tout plu à Kanye West, qui avait pourtant l’interprète de « Shake it off » sous son aile à un moment donné…

BEYONCÉ: TAYLOR SWIFT PEUT-ELLE VRAIMENT LA DÉTRÔNER ? Le rappeur a même décidé d’interrompre le show pour lui voler le micro. Le compagnon de Kim Kardashian a alors dit que l’interprète de « Crazy In Love » aurait dû remporter ce prix.



N’est-ce donc pas là une preuve de plus selon laquelle Queen Beyoncé n’a rien à envier à Swift ? Ceci dit, la comparaison entre les deux n’a peut-être pas lieu d’être.



Après tout, elles ont un univers musical si différent l’un de l’autre. Taylor Swift tend plutôt vers la pop aux accents de country, tandis que Beyoncé a une patte bien plus Soul et RnB.



