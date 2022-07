Bfem : Découvrez les chiffres de 2022

La Direction des Examens et Concours indique que le nombre de candidats inscrits au Bfem est de 179.522. Elle note une légère baisse de 10.528 candidats par rapport à l’an dernier.



Ainsi, il y a plus de filles que de garçons avec un taux de 55,50%, soit un effectif de 99.650 inscrits, rapporte leSoleil.sn.



Les candidats sont ainsi répartis dans 1 108 centres et 1 239 jurys et plus de 11.900 surveillants seront déployés dans les salles d’examen.