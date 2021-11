Biens immobiliers : La Dgid annonce un recensement national à compter de novembre 2021

« Dans le cadre de sa mission de mobilisation des ressources publiques, notamment des impôts destinés aux collectivités territoriales, la Dgid a lancé le programme budgétaire dénommé « Yaataal » dont l’objectif est d’élargir et de maitriser les assiettes fiscale et foncière d’une part et de promouvoir l’équité et la justice fiscale d’autre part. A cet effet, une vaste campagne de recensement des biens immobiliers va être menée dans l’ensemble des 46 départements du Sénégal et dans d’autres localités à fort potentiel fiscal. Ce programme de recensement est aussi une contribution à la promotion de l’emploi des jeunes à travers le recrutement de plusieurs centaines d’agents recruteurs », informe dans un communiqué de presse, la Dgid.



Ce recensement, explique la Dgid, portera sur l’ensemble des terrains nus ou construits situés dans les différentes localités quelle que soit la nature des constructions (maisons, magasins, immeubles, etc) et la forme d’occupation (usage d’habitation ou professionnel. La première phase réservée à la région de Dakar, démarre à compter du mois de novembre 2021 et concerne les communes des centres des services fiscaux de Dakar-Plateau ; Dakar-Liberté ; Grand-Dakar ; Ngor-Almadies et Parcelles-Assainies. La Dgid invite les populations à réserver un bon accueil aux agents recenseurs et à leur faciliter la collecte des informations.

Adou FAYE





