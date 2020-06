Bientôt la levée de la suspension des visites dans les prisons

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juin 2020 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

L’administration pénitentiaire informe, via un communiqué de presse, de la reprise des activités des représentations diplomatiques, des associations et des organisations non gouvernementales au sein des établissements pénitentiaires à partir du 8 juin.



En effet, les visites dans les prisons ont été suspendues depuis que le coronavirus a touché le Sénégal.

Toutefois, les prisons des inspections régionales de Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor ne sont pas concernées par cette levée de la suspension des autorisations d’accès.



L’administration pénitentiaire envisage dans les prochains jours « la reprise des visites des familles aux détenus », note le communiqué.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos