Bignona : Des touristes espagnoles enlevées puis violées avant d’être relâchées sur la route de Kafountine Un braquage a eu lieu hier sur la route nationale n°5 entre le village de Kataba 1 et Karang, dans le département de Bignona, région de Ziguinchor. Des individus armés non encore identifiés, ont braqué un véhicule en provenance de Kafountine qui transportait 7 passagers dont 4 touristes espagnoles. Ce braquage qui a eu lieu en plein jour, aux environs de 15 heures.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2018 à 08:34 | | 0 commentaire(s)|

Les quatre touristes dont trois femmes ont d’abord été enlevées puis entraînées dans la brousse, avant d’être violées et libérées. Parmi ces femmes espagnoles violées, l’une d’elles était admise dans un centre de soins à Kafountine où elle a été suivie.



La bande armée a aussi pu emporter 4400 Euros et 315 mille FCFA, de l’argent qu’elle a trouvé entre les mains des touristes espagnoles.



Mises au parfum de cette affaire, l’Armée et la Gendarmerie ont mené une patrouille mixte pour tenter de mettre la main sur les acteurs de ces forfaits.









Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook