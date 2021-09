Bignona: Deux supporters de Kérawane meurent après le chavirement de leur pirogue

Une pirogue transportant une équipe de football, a chaviré ce matin, aux environs de 7 heures, entre Kouba et Kafel (Kafountine).



Le bilan provisoire est de deux morts et six blessés. Les victimes sont deux filles, membres des supporters qui avaient embarqué à bord de la pirogue, avec les joueurs de Kérawane partis disputer un match dans le cadre des phases départementales de l'Odcav de Bignona, indique "Libération" online.



Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue du centre de santé de Bignona.

