Bignona: La délégation du PDS au Grand Gamou Annuel de Imam Ousmane Oufansou Bodian, ce Jeudi La délégation du Pds, composée de Mayoro Faye, Honorable Député Nafi Fofana, Amadou Niang Madoki, Saliou Sagna,Dr Ibrahima Tito Tamba, Ndéye Astou Camara, Fatou Thiané des présidents et Secrétaires généraux de sections, des responsable des jeunes et des anciens a été conduite par le Ministre Directeur de Cabinet du Président Abdoulaye Wade, Alioune Diop.

Dimanche 2 Juin 2024

Tous les militants, sympathisants et responsables de la fédération départementale de Bignona étaient présents. La délégation du frère SGN Me Abdoulaye Wade et du Candidat Karim Wade a été chaleureusement accueillie par la famille de Imam Ousmane Oufansou Bodian,qui a exprimé sa reconnaissance et sa profonde gratitude à l'endroit de son ami et frère le Président Wade.



La famille de Imam Ousmane Oufansou Bodian a révélé que depuis le départ du Président Wade du pouvoir, elle n'a jamais bénéficié de soutiens aussi conséquents que du temps de Wade.



Des prières ont été sollicitées pour la paix en Casamance, au Sénégal et partout dans le monde.



