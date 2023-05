Bignona : Un ASP retrouvé mort à son domicile

Un agent de sécurité de proximité (ASP) a été retrouvé mort dans la nuit de jeudi à vendredi, à son domicile situé au quartier Badioncoto zone 2, dans la commune de Bignona (sud), a appris l’APS de la famille du défunt.



Le défunt, répondant au nom de Matar Camara, était en service au bureau départemental de l’Agence de sécurité de proximité (ASP) de Bignona, a précisé un de ses frères.



Selon toujours l'Aps, son corps a été déposé à la morgue du district sanitaire de Bignona et une enquête ouverte par la gendarmerie pour élucider les causes de ce décès.



Le défunt était célibataire et sans enfant, selon sa famille.