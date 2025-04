Bignona : Un bus se renverse et fait un mort et 27 blessés

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 09:24

Un bus s’est renversé lundi matin sur l’axe Diouloulou-Bignona, à hauteur du village de Koutenghor, dans la région de Ziguinchor (sud), faisant un mort et 27 blessés, a appris l’APS de source sécuritaire.



“ Le bus en provenance de Kafountine à destination de Diaobé, a quitté la route en tentant d’éviter un nid de poule ”, a expliqué la source sécuritaire, indique l'APS.



Les blessés ont été rapidement évacués vers le district sanitaire de Bignona et dans les hôpitaux de Ziguinchor, pour recevoir les soins nécessaires, a-t-elle signalé.



Selon des habitants, “ cet axe Diouloulou-Bignona, notoirement dangereux, est régulièrement le théâtre d’accidents dus à son état dégradé, avec de nombreux véhicules qui y tombent en panne ”.

Mame Fatou Kébé