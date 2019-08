Bignona: un bus se renverse et fait 4 morts Un accident est survenu ce matin sur la route nationale 4, à Bignona. Selon la RFM qui donne l’information, c’est un bus de transport qui s’est renversé sur la route, faisant 4 morts et plusieurs blessés. L’on ne sait pas pour l’heure, ce qui a causé l’accident.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2019 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|



