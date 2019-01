Bignona: un enseignant meurt dans un accident

C’est l’émoi et la consternation à Bignona où un enseignant du nom de El Hadji Boubacar Diédhiou (30 ans) est mort à la suite d’une collision entre la moto qui le transportait et une Jakarta qui roulait en sens inverse.



L’annonce de sa mort a consterné ses collègues et amis du village de Badiana qui l’a vu naitre.



