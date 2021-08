Bignona: un quinquagénaire mortellement heurté par un véhicule 7 places

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Août 2021 à 18:31

La route a encore fait une victime sur l’axe Tobor-Ziguinchor, dans la nuit du vendredi. Il s’agit de Souleymane Sonko âgé de 53 ans demeurant dans la région de Kolda. Il a été mortellement fauché par un véhicule de transport de type « 7 places » sur la route nationale.



Le Soleil.sn qui donne l'information indique que son compagnon, Doudou Sonko, âgé de 37 ans, originaire du village de Bessire (Blouf), quant à lui, s’en est sorti avec une fracture et a été admis au service des urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor.



La victime qui réparait sa moto subitement tombée en panne à hauteur du village de Tobor était en provenance de Kafountine, raconte une autre source. Pour l’heure, le chauffeur, Ousmane Diallo (46 ans) est entre les mains de la gendarmerie Bignona qui a ouvert une enquête.



Les accidents sont fréquents ces derniers mois sur l’axe Tobor- Ziguinchor dépourvu d’éclairage. Les véhicules tombent souvent en panne du fait de l’état défectueux de la route. En mai, un jeune commerçant du nom d’Abdoul Aziz Ly, habitant le quartier des HLM de Bignona, s’est donné la mort quand sa moto a fini sa course sur un tricycle tombé en panne au milieu de la route, provoquant l’émoi dans commune de Bignona.

