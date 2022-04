Bijou Siraba, l’ex-petite amie de Sidiki Diabaté, envoyée en prison pour...

Le mandat de dépôt a été prononcé pour l’influenceuse malienne Bijou Siraba qui aurait été interpellée par la police malienne pour injure profane sur la toile.



Après le chanteur Sidiki Diabaté, la junte malienne envoie Bijou Siraba en prison

Bijou Siraba, l’ex-petite amie du chanteur malien Sidiki Diabaté, est en détention provisoire à la prison pour femme de Bolé.



Celle qui fut l’âme sœur de la star malienne, affectueusement appelée le Prince de la Kora, durant 11 années jusqu’à leur rupture en 2018 , pour des raisons qu’on ignore, a été mise aux arrêts pour avoir répondu à des internautes par des insultes très violentes, après la publication de commentaires négatifs sous son live Tik Tok.



L’affaire a déjà suscité de nombreuses réactions sur la toile. Selon certains, la star malienne mérite son sort. Cependant d’autres estiment que la jeune dame a tout simplement été piégée par ses ennemis.



Lorsque Sidiki Diabaté fut mis aux arrêts en 2020 pour violences conjugales contre sa compagne Mariam Sow dite Mamacita, Bijou Siraba avait demandé pardon à la victime et lui avait prié d’abandonner les poursuites judiciaires.



L'artiste va-t-il lui rendre la pareille devant une junte militaire de plus en plus regardante sur les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux ?

afrique-sur7.ci