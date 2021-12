Bilan 2021 de l’Armée et de la Gendarmerie: 316 navires et 15 000 pirogues contrôlés, des tonnes de drogue saisies

Le Chef d’état-major général des Armées, Cheikh Wade, a révélé jeudi que plus de 316 navires et 15 000 pirogues, dont 24 arraisonnés pour pêche illicite, ont été contrôlés au cours de l’année 2021.



Le Général Wade, qui faisait la rétrospective des activités menées par l’Armée et la Gendarmerie nationale lors d’une cérémonie de présentation de vœux au Cercle Mess des officiers de Dakar, a indiqué que ces interventions ont permis de secourir 391 personnes en mer et d’intercepter 152 migrants irréguliers. Huit tonnes de haschisch et plus de deux tonnes de cocaïne ont été saisies par les Forces armées lors de leurs patrouilles en mer.



Le Général Cheikh Wade ajoute que 15 tonnes de chanvre indien et 625 kilogrammes de cocaïne ont été saisis sans compter les autres types de stupéfiants et produits prohibés. 297 délinquants ont été interpellés et leurs bandes criminelles démantelées par les Forces armées, pour permettre aux populations de vivre en toute quiétude. À cela s’ajoute l’arrestation de 354 voleurs de bétail.



Selon "leSoleil", la cérémonie de présentation de vœux a été présidée par le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba. Celui-ci, dans son discours, a magnifié le travail exercé par l’Armée et la Gendarmerie nationale au courant de l’année 2021.

