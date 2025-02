Bilan de la Sonatel en 2024 : Des résultats solides et une vision ambitieuse pour 2025 Le Groupe Sonatel continue d’affirmer son leadership dans le secteur des télécommunications en Afrique de l’Ouest avec des résultats financiers impressionnants pour l’année 2024. Son chiffre d’affaires consolidé a atteint 1 776,4 milliards FCFA, soutenu par des investissements massifs et une croissance continue de sa base d’abonnés.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2025

Afin de répondre aux besoins croissants de connectivité, Sonatel a consacré 300 milliards FCFA à ses infrastructures, soit 17 % de son chiffre d’affaires. Ces investissements ont permis l’installation de 664 nouveaux sites mobiles, allant de la 2G à la 5G, et l’expansion de la fibre optique, notamment au Sénégal et au Mali.



Grâce à cette stratégie d’expansion, le groupe a vu son parc d’abonnés atteindre 41 millions de clients, dont 22,8 millions utilisent la Data Mobile. Le segment de la 4G a particulièrement progressé avec une hausse de 24,4 % du nombre d’utilisateurs, témoignant d’un engouement croissant pour les services numériques à haut débit.



Le marché de l’Internet fixe suit également cette dynamique positive avec 916 800 abonnés, dont 472 000 connectés à la fibre optique, illustrant l’importance des solutions haut débit pour les ménages et les entreprises.



Avec ces performances remarquables, Sonatel envisage 2025 avec ambition, en poursuivant ses investissements pour renforcer la qualité de service et accompagner la transformation numérique dans la région.



