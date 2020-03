Bilan du coronavirus au Sénégal : 27 cas dont deux guéris Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal comptait au lundi 16 mars 2020, 27 cas de malades testés positifs au coronavirus, dont 2 seulement sont guéris. Le dernier cas est un ressortissant français testé positif, hier. Il était entré au Sénégal le 12 mars dernier. Le président de la République a annoncé, hier, la fermeture des frontières avec 7 pays dont la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, l’Algérie, et l’Egypte, entre autres.

