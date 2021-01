Bilan du couvre-feu dans la banlieue: 154 personnes interpellées pour diverses infractions

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021 à 09:55 | | 1 commentaire(s)|

L’opération de sécurisation pour le respect de l’état d’urgence et du couvre-feu dans la banlieue, pilotée par le Commissariat central de Police de Guédiawaye dans la nuit du dimanche au lundi, a permis l’interpellation de 154 personnes dont 16 pour violation du couvre-feu, 127 pour non-respect du port obligatoire de masque, 06 pour ivresse publique manifeste, 04 pour vol et une personne pour détention et usage de chanvre indien.



Selon L'As, les limiers des départements de Pikine et de Guédiawaye ont saisi 139 pièces de véhicules, mis en fourrière 03 véhicules et immobilisé 49 motos grosses cylindrées.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos