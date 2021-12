Bilan effarant des meurtres au Sénégal : 24 personnes tuées en six mois, révèle la police La police nationale a fait un communiqué hier pour parler de ses résultats du premier semestre de l’année 2021. Selon Seydou Bocar Yague et ses hommes, 24 meurtres ont été commis durant cette période. Entre janvier et juin 2021, au moins 24 personnes ont été tuées au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Décembre 2021 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

«Le premier semestre de l’année 2021 a été marqué par vingt-quatre (24) cas d’atteinte à l’intégrité physique ayant entrainé mort d’homme. Parmi ces cas, les vingttrois (23) ont été élucidés et l’auteur du dernier est activement recherché», a indiqué la Police Nationale dans un communiqué faisant état de ses résultats dans la surveillance des frontières, ainsi que dans la lutte contre la délinquance, la criminalité, l’insécurité routière etle trafic illicite des stupéfiants.



Les hommes de Seydou Bocar Yague ont mené des opérations de sécurisation sur l’ensemble du territoire national qui ont abouti à l’interpellation de 21.358 individus, dont 261 de nationalités étrangères et 16.255 qui ont été présentés au parquet, avec un taux d’élucidation de plus de 99% des crimes de sang.

L’As



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook